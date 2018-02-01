Справу про зґвалтування і вбивство 16-річної дівчини на Одещині передано до суду

Цього тижня Білгород-Дністровська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно раніше судимого 37-річного чоловіка, якого звинувачують у пограбуванні, зґвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини.

В Одеській області завершено розслідування стосовно чоловіка, підозрюваного в згвалтуванні та вбивстві неповнолітньої, скоєному у вересні 2017 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Одеської області, цього тижня Білгород-Дністровська місцева прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно підозрюваного в пограбуванні, згвалтуванні та вбивстві 16-річної дівчини.

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У прес-службі зазначили, що наприкінці вересня минулого року поблизу села Дивізія Татарбунарського району співробітники правоохоронних органів виявили тіло 16-річної дівчини з ознаками насильницької смерті. Встановлено, що злочин скоїв раніше судимий 37-річний житель зазначеного села.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювали слідчі Татарбунарського відділу поліції. Зазначений підозрюваний за клопотанням місцевої прокуратури перебуває під вартою.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня 2017 року в Татарбунарському району Одеської області на узбіччі дороги було знайдено мертвою 16-річну дівчину, про зникнення якої до поліції заявила мати. Дитина попросилась у матері піти на дискотеку до сусіднього села, але по дорозі на неї напав зловмисник, який згвалтував, убив і пограбував жертву.