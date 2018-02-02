У Житомирі СБУ затримала іноземця-кримінального "авторитета", якого Інтерпол розшукував за вбивство (фото)

Зловмисник тривалий час переховувався у Севастополі та Росії, а потім в обхід встановлених пунктів пропуску приїхав до Житомира.

Співробітники Служби безпеки України затримали у Житомирі іноземця, який перебував у міжнародному розшуку Інтерполу за вбивство.

Як повідомляє прес-центр СБУ, йдеться про громадянина однієї із країн Закавказзя.

Зазначається, що в рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що кримінальний елемент мав статус «смотрящего» за одним із виправних закладів обласного центру.

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«Наприкінці весни 2016 року у розважальному закладі Житомира він застрелив представника конкуруючого угрупування. Зловмисник втік з місця злочину, тривалий час переховувався у тимчасово анексованому Севастополі, на території РФ і був оголошений у міжнародний розшук», - йдеться у повідомленні.

За інформацією спецслужби, наприкінці січня зловмисник отримав гарантії «безпеки» від одного із авторитетних «злодіїв у законі».

Так, він в обхід встановлених пунктів пропуску повернувся з РФ до Житомира, де планував перерозподілити сфери впливу серед діаспор вихідців із країн Кавказького регіону.

«Оперативники СБУ затримали зловмисника в обласному центрі на автостоянці поблизу торговельно-розважального центру. Під час обшуків помешкань, де він переховувався, правоохоронці вилучили наркотики та два пістолети із набоями», - наголосили у відомстві.

Зараз іноземець перебуває під вартою. У спільній операції із затримання небезпечного зловмисника були задіяні співробітники Управління СБУ в Житомирській області, Управління карного розшуку ГУ Національної поліції та бійці спецпідрозділу поліції «Корд», додали в прес-центрі.