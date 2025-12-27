Канада виділить Україні 1,8 млрд доларів: Карні розповів, на що підуть кошти

Прем'єр-міністр Канади зазначив, що для досягнення миру необхідна готовність Росії.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна виділить додаткову економічну допомогу Україні. Він зазначив, що нічна атака РФ тільки підкреслює, наскільки важливо підтримувати Київ, пише СВС.

"Під керівництвом президента Зеленського у нас є умови і можливість для встановлення справедливого і міцного миру", - сказав Карні.

Прем'єр-міністр Канади зазначив, що для досягнення миру необхідна готовність Росії. Проте, він підкреслив, що нічна атака по Україні демонструє те, що Москва поки що не готова сідати за стіл переговорів.

"Атака на Київ, яку ми побачили цієї ночі, показує, наскільки важливо, щоб ми підтримували Україну в цей складний час і створювали умови для справедливого і міцного миру і справжнього відновлення", - додав Карні.

Також прем'єр-міністр Канади оголосив про виділення 2,5 млрд канадських доларів (близько 1,8 млрд доларів США) як економічної допомоги Україні. Він поділився, що ці кошти призначені для залучення фінансування з боку МВФ, Світового банку та Європейського банку реконструкції та розвитку для початку процесу відновлення України.

Раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Швеція надасть Україні 200 мільйонів доларів прямої бюджетної підтримки протягом 2026 року. Він зазначив, що Швеція від самого початку подавала приклад іншим країнам.

Сибіга розповів, що кошти спрямують на забезпечення щоденних потреб українців в умовах війни, а саме на державні послуги, енергопостачання, охорону здоров'я, школи, пенсії та інші виплати.

Крім того, на початку грудня уряд прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схофа заявив, що виділить додаткові 700 мільйонів євро на військову допомогу Україні в першому кварталі 2026 року.

