На Житомирщині рятувальники деблокували травмованого водія з понівеченої автівки (фото)

З’ясувалося, що три автомобілі BMW, Ford та Skoda здійснили зіткнення.

На Житомирщині рятувальники деблокували травмованого водія з понівеченої автівки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

3 лютого о 01:15 до Служби порятунку «101» м. Житомир надійшло повідомлення про те, що на автодорозі поблизу с. Заборіччя Олевського району сталася дорожньо-транспортна пригода. Заблокованому водієві була необхідна допомога.

З’ясувалося, що три автомобілі BMW, Ford та Skoda здійснили зіткнення. У легковику BMW, що злетів у кювет, педалями сильно затисло ноги водієві. Чоловік був при свідомості.

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Спочатку рятувальники обережно відвинули водійське крісло та за допомогою гідравлічних ножиців відрізали педалі. Вже вручну вони звільни кінцівки від резинового килимка, що обвив їх, та взуття. Далі, користуючись медичними ношами, бійці ДСНС транспортували чоловіка до автомобіля швидкої допомоги.

Усі обставини події наразі встановлюються.