У Голосіївському районі Києва в під'їзді будинку знайшли задушеною оголену жінку

Виклик у поліцію надійшов сьогодні о 15.38 від лікарів.

У Києві в під‘їзді будинку на вулиці Лятошинського у Голосіївському районі виявлено оголену жінку зі слідами удушення, підозрюваного у вбивстві та, ймовірно, зґвалтуванні, затримано поліцейськими.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, зловмисником виявився місцевий житель, який перебував у стані сп’яніння.

"Виклик у поліцію надійшов сьогодні о 15.38 від лікарів. На місці події працюють слідчо-оперативна група, криміналістична лабораторія та кінологи. За попередньою інформацією, смерть жінки настала від удушення", - йдеться в повідомленні.

"Правоохоронці оперативно вийшли на слід зловмисника, а відтак затримали його в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Підозрюваний у вбивстві жив неподалік від місця скоєння злочину. Він перебуває у стані сп’яніння. Нині із ним та на місці вбивства проводяться слідчі дії", - повідомив начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство"). Якщо експертиза підтвердить факт зґвалтування, дії зловмисника додатково кваліфікуватимуть за ст. 152 Кримінального кодексу. Чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.