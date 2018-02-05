У Києві на Позняках сталася бійка із стріляниною (відео)

Зараз на місці безліч екіпажів патрульної поліції, бійці спецпідрозділу ППОП, поліція охорони і медики.

У Києві на Княжому Затоні через зауваження сталася бійка, яка переросла у стрілянину.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на сторінці в Facebook.

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«Автомобіль BMW виїхав з двору, - в авто двоє. Невідомому чоловікові не сподобалося, як вони їхали і він вдарив ногою по машині. Хлопці, які були в авто, зробили зауваження. Потім сварка, потім бійка, а через 20-30 секунд пролунали звуки пострілів (з обох сторін). Потім, вдарившись об авто, поранений чоловік зник в одному з під'їздів», - йдеться в повідомленні.

Зараз на місці багато екіпажів патрульної поліції, бійці спецпідрозділу ППОП, поліція охорони і медики. На місце вирушила слідчо-оперативна група.

Нагадаємо 29 січня в Шевченківському районі Києва застрелили чоловіка, ще одного поранили.