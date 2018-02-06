У Таїланді матрос ударив ножем туриста з України (фото)

Конфлікт між українським туристом та тайцем міг статися через мовний бар'єр, зазначили у місцевій поліції.

На острові Пхукет у Таїланді матрос туристичного човна напав з ножем на українця.

Як розповіли у поліції, між українцем та членом екіпажу судна Танакорном Саечаною стався конфлікт, передає The Phuket News.

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За даними видання, 24-річний Віталій Кузьмічов неповажно висловився про батьків 25-річного Танакорна Саечана, після чого останній вдарив туриста ножем у ліву руку.

Щойно човен пристав до берега, таєць втік, а українця відправили до місцевого госпіталю. У поліції не відкидають, що могло виникнути непорозуміння через мовний бар'єр.

Згодом стало відомо, що нападник Саечан прийшов із повинною, йому висунуто обвинувачення у завданні тілесних ушкоджень.

Як повідомляв УНІАН, раніше група п’яних поляків напала на будинок у містечку під Гданськом, де мешкають українські заробітчани. Внаслідок нападу постраждали кілька громадян України, а також поляк – власник фірми, який намагався заступитися за своїх працівників.