У Таїланді матрос ударив ножем туриста з України (фото)
На острові Пхукет у Таїланді матрос туристичного човна напав з ножем на українця.
Як розповіли у поліції, між українцем та членом екіпажу судна Танакорном Саечаною стався конфлікт, передає The Phuket News.
Читайте також"Ще півсантиметра - не врятували б": у Запоріжжі тяжко поранили ножем активіста-ветерана АТО
За даними видання, 24-річний Віталій Кузьмічов неповажно висловився про батьків 25-річного Танакорна Саечана, після чого останній вдарив туриста ножем у ліву руку.
Щойно човен пристав до берега, таєць втік, а українця відправили до місцевого госпіталю. У поліції не відкидають, що могло виникнути непорозуміння через мовний бар'єр.
Згодом стало відомо, що нападник Саечан прийшов із повинною, йому висунуто обвинувачення у завданні тілесних ушкоджень.
Як повідомляв УНІАН, раніше група п’яних поляків напала на будинок у містечку під Гданськом, де мешкають українські заробітчани. Внаслідок нападу постраждали кілька громадян України, а також поляк – власник фірми, який намагався заступитися за своїх працівників.