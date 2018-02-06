Мешканець Дніпропетровщини організував контрабанду з Європи для виробництва наркотиків (відео)

Чоловік організував в регіоні "підпільні" нарколабораторії, де виготовляв небезпечну психотропну речовину - метамфетамін.

Співробітники Служби безпеки України припинили масштабну контрабанду прекурсору псевдоефедрин з Європи.

Як повідомляє прес-служба СБУ, мешканець Дніпропетровщини організував в регіоні «підпільні» нарколабораторії, де виготовляв небезпечну психотропну речовину-метамфетамін.

Для контрабандних поставок псевдоефедрину він залучив до наркобізнесу двох жителів Західної України. Правоохоронці затримали трьох зловмисників у пункті пропуску Угринів на Львівщині.

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При огляді співробітники СБ України виявили майже 6,3 тисячі пігулок з вмістом псевдоефедрину, прихованих від митного контролю.

Слідчими СБУ порушено кримінальну виробництво за ст. 305 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення наркоділкам про підозру у скоєнні злочину.

Раніше в Конотопі наркополицейский організував масштабну схему наркоторгівлі.