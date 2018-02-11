На столичній АЗС сталася масова бійка через чергу (відео)

10:41, 11 лютого 2018
Інциденти
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Як повідомляє Київ оперативний у Facebook, попередньо, причиною бійки стале те, що один із водіїв вирішив проїхати «повз чергу», а на зауваження інших водіїв відреагував агресивно, за що й отримав «на горіхи».

На відео можна побачити, як між декількома чоловіками зав’язується бійка, яка згодом переростає у масовий конфлікт.

Офіційні коментарі з приводу інциденту поки що відсутні.

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Теги: #новини Києва#Бійка на АЗС