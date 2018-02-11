На столичній АЗС сталася масова бійка через чергу (відео)
10:41, 11 лютого 2018Інциденти
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На відео можна побачити, як між декількома чоловіками зав’язується бійка, яка згодом переростає у масовий конфлікт.
Офіційні коментарі з приводу інциденту поки що відсутні / Скріншот відео Київ оперативний
Вчора, близько 20:00, на столичній АЗС на проспекті Правди, сталася сутичка між водіями.
Як повідомляє Київ оперативний у Facebook, попередньо, причиною бійки стале те, що один із водіїв вирішив проїхати «повз чергу», а на зауваження інших водіїв відреагував агресивно, за що й отримав «на горіхи».
На відео можна побачити, як між декількома чоловіками зав’язується бійка, яка згодом переростає у масовий конфлікт.
Офіційні коментарі з приводу інциденту поки що відсутні.
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