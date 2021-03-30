Працівники поліції встановлюють всі обставини події.

На Дніпропетровщині поліція відкрила кримінальне провадження за фактом аварії швидкісного потяга «Інтерсіті» № 732 сполученням «Київ –Запоріжжя».

Про це повідомляє відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області.

Читайте такожАварія "Інтерсіті": піднято вже три вагони, поїзди пускають в об'їзд

«29 березня близько 14:35 у районі селища Славгород Синельниківського району під час руху зійшли з рейок шість останніх вагонів швидкісного потягу «Інтерсіті» № 732 сполучення «Київ –Запоріжжя», - йдеться у повідомленні.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 276 (порушення правил безпечного руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

Працівники поліції встановлюють всі обставини події.

Аварія поїзда "Інтерсіті": що відомо

29 березня за 50 кілометрів від Запоріжжя зійшли з рейок 6 з 9 вагонів швидкісного потяга №732 «Інтерсіті» сполученням «Київ – Запоріжжя». У вагонах поїзда перебували 88 пасажирів. Постраждалих внаслідок аварії немає.

«Укрзалізниця» створила комісію, яка розслідує причини сходження з рейок кількох вагонів.

За попередньою інформацією, аварія поїзда сталася через пошкодження рейок, машиністу довелося застосувати екстрене гальмування.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Макринська