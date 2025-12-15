Величезні статуї видатного фараона Аменхотепа III були зруйновані сильним землетрусом близько 1200 року до нашої ери.

Єгипет, відомий великою кількістю пам'яток археології, офіційно представив ретельно відреставровані колосальні статуї стародавнього фараона Аменхотепа III.

Як пише The Independent, монументальні алебастрові фігури в південному місті Луксор, відомі як Колоси Мемнона, зображують Аменхотепа III, який правив Стародавнім Єгиптом близько 3400 років тому.

Їхнє повторне збирання та реставрація завершують масштабний проєкт реконструкції, що тривав близько двох десятиліть.

Як пояснив генеральний секретар Вищої ради зі старожитностей Єгипту Мохаммед Ісмаїл, ці колоси мають глибоке значення для Луксора, відомого великою кількістю старовинних храмів та інших старожитностей.

Чим відомий фараон Аменхотеп III

Аменхотеп III, чия мумія наразі виставлена в музеї Каїра, – один із найвидатніших фараонів, який правив упродовж 50 років Нового царства, з 1390 до 1353 року до н.е., найбільш процвітаючого періоду в історії Стародавнього Єгипту. Це були мирні часи, коли було зведено багато масштабних споруд, зокрема похоронний храм Аменхотепа III з Колосами Мемнона.

Колоси були зруйновані сильним землетрусом близько 1200 року до н.е., який також зруйнував похоронний храм Аменхотепа III. Пізніше фрагменти цих споруд було вивезено або розкидано, а частину блоків було використано під час будівництва Карнакського храму. Однак археологи повернули їх для відновлення колосів, повідомило Міністерство старожитностей.

Наприкінці 1990-х років єгипетсько-німецька місія під головуванням німецького єгиптолога Хуріг Сурузян почала роботу в районі храму, зокрема зі збирання та реставрації колосів.

Який зараз вигляд мають Колоси Мемнона

Статуї зображують Аменхотепа III сидячим, з обличчями, зверненими на схід – до Нілу і вранішнього сонця. На них головний убір немес, увінчаний подвійною короною, і плісирована царська спідниця, що символізує божественне правління фараона. Дві інші невеликі статуї біля ніг фараона зображують його дружину Тію.

Колоси – заввишки 14,5 метра і 13,6 метра відповідно – височіють над входом до царського храму на західному березі Нілу. Цей храмовий комплекс площею 35 гектарів вважається найбільшим і найбагатшим храмом у Єгипті та зазвичай порівнюється з храмом Карнака, також розташованим у Луксорі.

Колоси були висічені з єгипетського алебастру в каменоломнях Хатнуба в Середньому Єгипті. Вони були встановлені на великих постаментах з написами, що вказують назву храму.

На відміну від інших монументальних скульптур Стародавнього Єгипту, колоси були частково складені з окремих скульптурних фрагментів, які були закріплені в основному монолітному алебастровому ядрі кожної статуї, повідомило міністерство.

Відпочинок у Єгипті – що нового

Як повідомляв УНІАН.Туризм, у листопаді 2025 року в Єгипті нарешті відкрили Великий Єгипетський музей (Grand Egyptian Museum), будівництво якого зайняло понад 20 років.

Грандіозна пам'ятка вартістю 1 млрд доларів, також відома як Музей Гізи, розташована трохи більше ніж за кілометр від пірамід Гізи.

На площі 470 тисяч квадратних метрів гості можуть побачити понад 50 тисяч експонатів, включно з 83-тонним колосом Рамсеса II віком 3200 років і 4500-річним човном фараона Хеопса.

