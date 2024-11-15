У закладі виявили ряд порушень прав дітей та їхнього неналежного утримання.

У Новосільській спеціальній школі на Тернопільщині виявили кричущі порушення прав дітей з особливими освітніми потребами, які там проживають та виховуються.

Омбудсман України Дмитро Лубінець оприлюднив результати позапланової перевірки закладу, яка нещодавно була проведена моніторинговою групою його офісу спільно з представниками Національної соціальної сервісної служби та громадянського суспільства, Української мережі за права дитини та Фонду "Голоси дітей", підставою для якої стало звернення на щодо насилля над дітьми у спецшколі.

Зокрема, моніторинговою групою було зафіксовано свідчення дітей та проводиться перевірка фактів сексуального насильства у закладі.

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Зазначається, що у спецшколі відсутня система обліку присутності учнів. Адміністрація та вчителі не знають, скільки дітей має бути на уроках і де вони перебувають у разі відсутності.

Окрім того, йдеться, що дітей залякують поміщенням за погану поведінку до психіатричного закладу, а ліки, у тому числі психотропи і заспокійливі, видаються вихованцям без призначенням лікарів, контролю і без підтвердження діагнозу.

"Школа не має укладених договорів з місцевими закладами охорони здоров’я для здійснення належного контролю за призначеннями, коригуванням лікування та контролю за здоров’ям учнів. В особових справах дітей немає низки важливих документів і актуальних висновків про стан їхнього здоров’я та розвиток", - сказано у повідомленні.

За даними Омбудсмана, навіть у присутності моніторів працівники закладу психологічно тиснули на дітей, ображаючи та штовхаючи їх.

Також вказується, що попри статус спеціалізованого закладу і велику кількість дітей з особливими освітніми потребами, у школі немає корекційних педагогів, логопеда, дефектолога, масажиста та інших спеціалістів, наявність яких важлива для розвитку вихованців закладу, що може свідчити про порушення права дитини на освіту.

"Дітям не надають необхідних засобів особистої гігієни, вони не мають особистих речей, одягу та іграшок. Під час візиту монітори виявили гуманітарну допомогу, яка є в закладі понад рік, проте засоби особистої гігієни до дітей протягом року так і не дійшли. Та ж ситуація з іменними новорічними подарунками. Діти проживають у кімнатах, які давно потребують ремонту й заміни зламаних меблів", - йдеться у звіті.

За даними перевірки, у харчоблоці зберігаються продукти з невідомим терміном придатності.

"Одна дитина, яка має алергію на окремі продукти, увечері часто залишається голодною, бо їй не пропонують альтернативу", - зазначається у повідомленні.

Окрім факту неналежних умов для перебування і всебічного розвитку дитини, в навчальному класі для проведення занять з кулінарії був виявлений алкоголь у відкритому для дітей доступі.

"Керівництво закладу наголошує, що діти не використовують навчальну кімнату, а її використовує виключно персонал як власну їдальню. Діти повідомили моніторинговій групі, що подібні "святкування" організовувалися працівниками школи неодноразово", - вказується у звіті.

У повідомленні Уповноваженого ВР з прав людини не оприлюднюється назва закладу. Однак адвокатка Інна Мірошніченко, яка розмістила у соцмережах фотографії, зроблені під час перевірки, вказала, що це Новосільська спецшкола Тернопільської облради.

Ситуація довкола спецшколи на Тернопільщині: що передувало

7 листопада у прокуратурі Тернопільщини повідомили про початок розслідування за фактами насильницьких дій в одному зі спеціальних навчальних закладів області. Вони були виявлені за результатами моніторингового візиту представниці Уповноваженого з прав дитини.

За цими фактами ювенальні прокурори розпочали кримінальні провадження за ст. 137, ст. 151, ст. 153, ст. 364 КК України (неналежне виконання своїх професійних обов’язків щодо охорони життя та здоров’я неповнолітніх, незаконне поміщення здорової людини у психіатричний заклад, сексуальне насильство, зловживання службовим становищем). Проведення розслідування доручили поліції.

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