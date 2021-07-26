На них склали адмінпротоколи.

У Києві під час перевірки виявили двох маршрутчиків, які перебували в стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.

Про це повідомляє прес-служба Патрульної поліції столиці.

Перший інцидент стався на вулиці Будіндустрії. Там інспектори перевірили автобус "Стрий-Авто" й під час спілкування з водієм виявили у нього явні ознаки наркотичного сп'яніння. Від проведення освідування він відмовився.

"Іншого порушника патрульні зупинили на вулиці Малиновського. Водій автобуса Богдан здійснював перевезення пасажирів з ознаками алкогольного сп'яніння. Від освідування приладом Драгер, чоловік відмовився теж", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обох маршрутників відсторонили від керування. На них складено адміністративні протоколи за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та постанову за ч. 9 ст. 133-1 (перевезення пасажирів водієм, який не пройшов щозмінного передрейсового медичного огляду) КУпАП. Про події проінформовано перевізника.

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Автор: Юрій Годован