Під час обшуків у керівника Закарпатського ТЦК знайшли $100 тисяч готівкою, - журналіст

Під час обшуку за місцем проживання керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП, полковника Андрія Савчука правоохоронці виявили близько 100 тисяч доларів США готівкою.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні поінформовані джереда. За попередньою інформацією, ці кошти не були задекларовані.

"Наразі триває фіксація вилученого та перевірка походження грошей у межах слідчих дій", - зазначив журналіст.

Наразі офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо знайдених грошей немає.

Обшуки у Андрія Савчука

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) Андрія Савчука.

Пресслужба СБУ у коментарі УНІАН підтвердила факт проведення обшуків у Савчука. 

"Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", - зазначають в СБУ.

