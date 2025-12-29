Під час обшуків у керівника Закарпатського ТЦК знайшли $100 тисяч готівкою, - журналіст

Під час обшуку за місцем проживання керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП, полковника Андрія Савчука правоохоронці виявили близько 100 тисяч доларів США готівкою.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні поінформовані джереда. За попередньою інформацією, ці кошти не були задекларовані.
"Наразі триває фіксація вилученого та перевірка походження грошей у межах слідчих дій", - зазначив журналіст.
Наразі офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо знайдених грошей немає.
Обшуки у Андрія Савчука
Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) Андрія Савчука.
Пресслужба СБУ у коментарі УНІАН підтвердила факт проведення обшуків у Савчука.
"Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", - зазначають в СБУ.