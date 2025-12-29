Під час обшуків у керівника Закарпатського ТЦК знайшли $100 тисяч готівкою, - журналіст

За попередньою інформацією, ці кошти не були задекларовані посадовцем.

Під час обшуку за місцем проживання керівника Закарпатського обласного ТЦК та СП, полковника Андрія Савчука правоохоронці виявили близько 100 тисяч доларів США готівкою.

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні поінформовані джереда. За попередньою інформацією, ці кошти не були задекларовані.

"Наразі триває фіксація вилученого та перевірка походження грошей у межах слідчих дій", - зазначив журналіст.

Відео дня

Наразі офіційних коментарів від правоохоронних органів щодо знайдених грошей немає.

Обшуки у Андрія Савчука

Як повідомляв УНІАН, сьогодні стало відомо, що Служба безпеки України проводить обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) Андрія Савчука.

Пресслужба СБУ у коментарі УНІАН підтвердила факт проведення обшуків у Савчука.

"Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", - зазначають в СБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: