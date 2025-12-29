Обшуки у керівника обласного ТЦК та СП тривають просто зараз, стверджують джерела.

Служба безпеки України проводить обшуки у керівника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ОТЦК та СП) Андрія Савчука.

Про це повідомляє український журналіст Віталій Глагола з посиланням на власні інформовані джерела. За його інформацією, обшуки у Савчука тривають просто зараз.

Деталей щодо обшуків наразі нема. "Більше інформації трошки згодом", - додав Глагола.

Оновлено о 10:04. Пресслужба СБУ у коментарі УНІАН підтвердила факт проведення обшуків у Савчука.

"СБУ та Національна поліція проводять санкціоновані обшуки у керівництва і співробітників Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Заходи відбуваються із суворим дотриманням закону у межах кримінального провадження за фактом незаконного позбавлення волі громадян України (ст. 146 Кримінального кодексу України)", - зазначають в СБУ.

Інциденти навколо Закарпатського ТЦК

Нагадаємо, Закарпатський ТЦК та СП кілька разів опинявся у центрі скандалів. Зокрема, восени уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що до його представника у Закарпатській області звернулася жінка, заявивши про незаконне затримання працівниками ТЦК та СП її батька та побиття, що призвело до його смерті.

У Закарпатському ОТЦК та СП відреагували на цю заяву, наголосивши, що військовозобов’язаний помер не від побиття працівниками ТЦК, а внаслідок інфаркту.

