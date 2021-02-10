Ремонтні роботи триватимуть орієнтовно до 20:00.

Центр Львова залишився без водопостачання через аварію на трубопроводі, яка сталася на вул. І. Франка, 21.

Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.

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«Маємо витік на трубопроводі діаметром 600 мм на вул. І. Франка, 21. Ремонтні бригади підприємства «Львівводоканал» вже виїхали на місце. Відповідно на час ремонтних робіт цю ділянку вулиці буде перекрито для руху транспорту. Також буде призупинено водопостачання до всієї центральної частини міста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що орієнтовно роботи триватимуть з 10:00 до 20:00.

«Однак все буде залежати від складності робіт. Лише коли розкопаємо місце витоку, можна буде чіткіше сказати про терміни робіт. Сподіваємося, що все вдасться завершити швидше», – поінформували у «Львівводоканалі».

У міськраді додали, що по вул. І. Франка курсують трамваї номер № 3, 8, 9. На час ремонтних робіт ці трамвайні маршрути будуть закорочені. Про схему руху буде повідомлено додатково.

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Автор: Світлана Макринська