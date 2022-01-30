За попередніми відомостями, одному із загиблих напередодні аварії виповнилося 30 років.

В Одесі іномарка врізалася в стовп, дві людини загинули на місці.

Як повідомили у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, 30 січня о 00:51 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про ДТП по вул. Марсельській, на перетині з вул. Семена Палія.

В результаті аварії загинули дві особи, й ще одна людина постраждала. Була необхідна допомога для вилучення постраждалої особи та загиблих з розтрощеного авто.

Співробітниками ДСНС за допомогою гідравлічного інструменту вилучено тіла двох загиблих і деблоковано постраждалого пасажира, якого каретою швидкої медичної допомоги доставили до лікарні.

Читайте такожНа Одещині п'яний водій спровокував ДТП з трьома авто, одна людина загинулаУ соціальних мережах очевидці пишуть, що автомобіль Nissan на великій швидкості врізався в стовп, від удару його розірвало на дві частини. У людини, що вижила важкі травми, в тому числі – переломи.

Одному із загиблих вчора виповнилося 30 років.

Раніше стало відомо, що в Одесі пасажирський автобус MAN зіткнувся з чотирма автомобілями та врізався в магазин. У результаті ДТП в Одесі водій автобуса загинув, є постраждалі.

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