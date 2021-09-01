Ймовірний вбивця після скоєння злочину повісився.

Стали відомі нові подробиці про 20-річну дівчину, яку жорстоко вбив її 31-річний колишній коханий, після чого сам повісився. Трагедія сталася 25 серпня у Вінниці.

Як пише "Обозреватель", загибла Ірина Кузнєцова навчалася на факультеті іноземних мов в університеті Вінниці. Її поховали в рідному містечку Томашпіль.

Одна з однокласниць Ірини згадує, що вона була скромною й тихою, водночас вміла постояти за себе.

"Та й мама не давала скривдити єдину дочку, яку вона виховувала одна. Іра добре вчилася з усіх предметів, ішла на медаль. Тільки не пам'ятаю, отримала вона її чи ні", - каже вона.

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Роман з майбутнім вбивцею у дівчини почався після того, як вона переїхала до Вінниці. Віталій був набагато старший за неї, мав один шлюб і дитину, працював у магазині. Їхні стосунки тривали три роки: жили разом, відвідували батьків у селі. Втім, на заваді ставали ревнощі чоловіка.

"Кажуть, що він побачив її з іншим, тому приревнував, і таке трапилося. Інші говорять, що вони вже розійшлися, коли він зустрів її з іншим хлопцем. Зараз уже важко сказати, що правда", – розповідає знайома дівчини.

У поліції кажуть, що в день вбивства сусіди помітили чоловіка, що стукав у двері квартири, де жила Ірина. Так вдалося вирахувати зловмисника. Правоохоронці приїхали до будинку батьків Віталія й там виявили його повішеним у дворі на турніку. Поруч була записка з вибаченнями та словами про те, що без Ірини він не зможе жити.

Батьки чоловіка не вірять, що він міг так жорстоко вбити дівчину. Кажуть - був не агресивним. За іншою версією, яка розповіла знайома загиблої, Віталій бив колишню дружину та інколи проявляв агресію до інших. Він також нібито не платив аліменти на дитину, проте завжди був під захистом власної матері.

Як повідомляв УНІАН, на тілі вбитої дівчини було понад 30 ножових поранень. Тіло дівчини виявила господиня квартири. Поліцейські знайшли докази й протягом години змогли встановити особу підозрюваного. Пізніше ймовірного вбивцю було знайдено повішеним у нього вдома в Жмеринському районі.

Автор: Юрій Годован