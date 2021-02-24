Конфлікт виник через перейменування проспекту Петра Григоренка в проспект маршала СРСР Жукова.

У Харкові стався конфлікт між представниками "Нацкорпусу" і прихильниками "Опозиційної платформи - За життя".

Про це повідомляють очевидці в телеграм-каналі "ХС".

На відеозаписі видно, як група націоналістів проганяє прихильників ОПЗЖ.

Як розповів ресурсу 057 представник "Нацкорпусу" в Харкові Костянтин Немічов, конфлікт виник через перейменування проспекту Петра Григоренка в проспект маршала СРСР Жукова.

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"Група "тітушок" "ОПЗЖ" прийшла під стіни міськради відстояти перейменування проспекту імені Петра Григоренка в маршала Жукова. Між патріотично налаштованими людьми і прихильниками "ОПЗЖ" почалася словесна перепалка. Їм стали ставити питання, на які у них не було відповіді. Після цього прихильники "ОПЗЖ" і зовсім стали заявляти, що в Україні немає війни, йде громадянський конфлікт і розповідати іншу російську пропаганду. У підсумку патріоти просто прогнали цих провокаторів від міськради", - зазначив Костянтин Немічов.

За його словами, отримавши відсіч, активісти "ОПЗЖ" пішли.

На цей час правоохоронці з'ясовують всі обставини конфлікту між двома групами громадян, зазначили в прес-службі ГУ НП в Харківській області.

Скандал з перейменуванням проспекту Григоренка: що відомо

8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради з’явилася петиція з вимогою повернути проспекту Петра Григоренка радянську назву – ім'я маршала Георгія Жукова.

19 червня міськрада підтримала повернення проспекту імені Жукова.

5 вересня Харківський окружний адміністративний суд постановив визнати протиправним і скасувати зазначене рішення міськради. У Кернеса подали апеляцію на цю постанову.

Згодом Другий апеляційний адміністративний суд Харкова підтвердив незаконність перейменування міською радою проспекту Григоренка на проспект Жукова.

26 лютого 2020 року Харківська міська рада вдруге проголосувала за повернення проспекту імені Жукова. Це рішення також було оскаржено в суді.

18 червня Харківський окружний адміністративний суд визнав рішення незаконним і скасував його.

15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Харківської міськради і залишив у силі рішення суду першої інстанції.

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Автор: Денис Прядко