У Харкові стався конфлікт між представниками "Нацкорпусу" і прихильниками "Опозиційної платформи - За життя".
Про це повідомляють очевидці в телеграм-каналі "ХС".
На відеозаписі видно, як група націоналістів проганяє прихильників ОПЗЖ.
Як розповів ресурсу 057 представник "Нацкорпусу" в Харкові Костянтин Немічов, конфлікт виник через перейменування проспекту Петра Григоренка в проспект маршала СРСР Жукова.
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"Група "тітушок" "ОПЗЖ" прийшла під стіни міськради відстояти перейменування проспекту імені Петра Григоренка в маршала Жукова. Між патріотично налаштованими людьми і прихильниками "ОПЗЖ" почалася словесна перепалка. Їм стали ставити питання, на які у них не було відповіді. Після цього прихильники "ОПЗЖ" і зовсім стали заявляти, що в Україні немає війни, йде громадянський конфлікт і розповідати іншу російську пропаганду. У підсумку патріоти просто прогнали цих провокаторів від міськради", - зазначив Костянтин Немічов.
За його словами, отримавши відсіч, активісти "ОПЗЖ" пішли.
На цей час правоохоронці з'ясовують всі обставини конфлікту між двома групами громадян, зазначили в прес-службі ГУ НП в Харківській області.
Скандал з перейменуванням проспекту Григоренка: що відомо
- 8 травня 2019 року на сайті Харківської міськради з’явилася петиція з вимогою повернути проспекту Петра Григоренка радянську назву – ім'я маршала Георгія Жукова.
- 19 червня міськрада підтримала повернення проспекту імені Жукова.
- 5 вересня Харківський окружний адміністративний суд постановив визнати протиправним і скасувати зазначене рішення міськради. У Кернеса подали апеляцію на цю постанову.
- Згодом Другий апеляційний адміністративний суд Харкова підтвердив незаконність перейменування міською радою проспекту Григоренка на проспект Жукова.
- 26 лютого 2020 року Харківська міська рада вдруге проголосувала за повернення проспекту імені Жукова. Це рішення також було оскаржено в суді.
- 18 червня Харківський окружний адміністративний суд визнав рішення незаконним і скасував його.
- 15 лютого 2021 року Другий апеляційний адміністративний суд не задовольнив скаргу Харківської міськради і залишив у силі рішення суду першої інстанції.
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