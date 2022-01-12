Тепер чоловіка судитимуть.

До суду скеровано обвинувальний акт відносно 40-річного мешканця м. Біла Церква, який незаконно заволодів квартирою померлої жінки та збирався продати її добросовісному покупцю за 1,2 млн грн.

Як повідомила прес-служба Київської міської прокуратури, група осіб, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, залучили до злочинної схеми обвинуваченого з метою незаконного заволодіння квартирою біля станції метро "Арсенальна" в Печерському районі столиці. Житло належало померлій у 2016 році киянці.

Встановлено, що зловмисники, використовуючи документи обвинуваченого, виготовили підроблений договір дарування, відповідно до якого власниця квартири нібито подарувала її йому ще у 2009 році. Використовуючи договір дарування, спільники чоловіка зареєстрували за ним право власності на квартиру у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, витяг з якого передали йому для подальшого продажу квартири.

Читайте такожЗнайшли повішеною після продажу квартири: у Херсоні за загадкових обставин померла пенсіонеркаПід час реалізації оперативної інформації у приміщенні приватного нотаріуса правоохоронцям вдалося затримати чоловіка на "гарячому" та таким чином попередити незаконний продаж вказаної квартири добросовісному набувачу.

У межах досудового розслідування чоловіку повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 209, ч. 5 ст. 27, ч. ч. 3, 4 ст. 358 КК України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Окрім того, вирішується питання пред’явлення позову в порядку цивільного судочинства з метою визнання квартири спадщиною та передачі її у власність громади.

Раніше УНІАН писав про київського адвоката, який присвоював квартири померлих. На підставі підроблених документів він заволодів двома квартирами у Києві вартістю 2,5 млн гривень.

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