Однією з квартир юрист заволодів, використовуючи документи свого клієнта, з'ясували правоохоронці.

Правоохоронці повідомили про підозру київському адвокату, який на підставі підроблених документів заволодів двома квартирами у Києві вартістю 2,5 млн гривень.

Про майновий злочин йдеться на сторінці прокуратури Києва у Facebook.

Слідство встановило, що упродовж 2018-2019 років підозрюваний та невстановлені слідством особи підробили правовстановлювальні документи на дві квартири у Києві, що належали померлим особам.

Надалі на підставі цих документів адвокат заволодів житлом.

При цьому однією з квартир адвокат заволодів, використовуючи документи свого клієнта, який нічого не знав.

Читайте такожНа Київщині викрили "елітну" банду: організувала "зірка" злочинних кіл (фото, відео)Потім зловмисник без відома клієнта передав житло у власність третім особам, щоб отримати прибуток від його продажу.

Через шахрайські дії групи осіб, до якої входив підозрюваний, спадкоємцям завдано збитків на загальну суму понад 2,5 млн грн.

Наразі погоджено повідомлення про підозру адвокату та вирішується питання про обрання запобіжного заходу. З метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні на квартири накладено арешт.

Інших учасників злочинної схеми встановлюють правоохоронці.

Раніше у Києві правоохоронці викрили банду псевдополіцейських, яка займалася розбійними нападами й вимаганням. Членами банди були семеро чоловіків, зокрема, четверо таксистів.

Зловмисники вдавали з себе співробітників правоохоронних органів та змушували наркозалежних осіб платити їм "відступні".

Автор: Дмитро Хилюк