Судячи з розповіді очевидиці, гелікоптер загорівся у повітрі.

Мешканка будинку в Броварах, поруч з яким упав гелікоптер ДСНС, в якому перебувало керівництво МВС, поділилася подробицями про останні секунди перебування гвинтокрила у повітрі.

Відповідне відео зі словами очевидиці публікує "Суспільне". "Гвинтокрил кружляв, горів і полетів у той бік. Я так зрозуміла, вибрав найменший об'єкт, бо там двоповерхова будівля, а тут — десятиповерхова", — каже жінка.

Вона додала, що трагедія сталася поблизу дитячого садочка й не змогла стримати сліз під час розповіді.

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Падіння гелікоптера у Броварах 18 січня

18 січня поблизу дитсадка у Броварах на Київщині впав гвинтокрил ДСНС. Унаслідок авіакатастрофи загинуло керівництво МВС, яке перебувало на борту: міністр Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Наразі відомо про 18 загиблих, з них – троє дітей, та 29 поранених, 15 з яких – діти. Вони перебувають у лікарні.

В Офісі генпрокурора заявили, що правоохоронці розглядають всі можливі версії катастрофи.

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