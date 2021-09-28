У мікроавтобусі Mercedes-Benz Sprinter разом з водієм їхали 11 осіб, серед яких були і неповнолітні.

На Миколаївщині поліція розслідує обставини ДТП за участі мікроавтобуса і двох вантажівок, у якій загинули четверо осіб, ще семеро травмувалися.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Миколаївської області.

Аварія сталась у понеділок, 27 вересня, близько 19:55 на автодорозі "Снігурівка - Калинівка" перед селом Широке. Мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, у якому перебували 11 осіб, зіткнувся з вантажівками DAF та КАМАЗ із причепом.

Внаслідок автопригоди 66-річний водій Mercedes та троє його пасажирів, зокрема 15-річний підліток, загинули на місці події. Ще семеро пасажирів мікроавтобуса від 29 до 47 років отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості та були госпіталізовані.

Водії вантажних автомобілів 62 та 47 років не постраждали.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 3 ст. 286 КК України "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили загибель кількох осіб".

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

На місці події працювали слідчі Слідчого управління ГУНП в Миколаївській області, медики та рятувальники.

Нагадаємо, поблизу смт Козацьке Каховського району Херсонської області, на автодорозі Р-47 "Херсон-Нова Каховка-Генічеськ", у ніч на 26 вересня зіткнулися три автомобілі, загинуло двоє осіб.

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Автор: Денис Прядко