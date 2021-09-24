У соцмережах пишуть, що в автомобілі були співробітники поліції.

В Одеській області в результаті зіткнення вантажівки й Citroën постраждали п'ятеро людей, у тому числі 6-річний хлопчик.

Як інформують у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, подія сталася на трасі Одеса-Кучурган.

Зазначається, що у результаті аварії в селі Кам'янка постраждали п'ятеро людей, у тому числі 6-річний хлопчик. Всіх травмованих доставили в лікарню, двоє чоловіків у важкому стані.

Попередньо відомо, що автомобіль Citroën зіткнувся з вантажівкою, яка рухалася у зустрічному напрямку. Внаслідок зіткнення травми отримали всі пасажири й водій Citroën.

На місці аварії працюють співробітники Одеського районного управління поліції № 2 і рятувальники. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань згідно з ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини події.

Як повідомив один з місцевих Телеграм-каналів, в автомобілі, який зіткнувся з вантажівкою, були співробітники внутрішньої безпеки поліції Одеської області.

"На службовому бусі вони потрапили в ДТП із зустрічною вантажівкою МАЗ на трасі Одеса-Кучурган, 5 осіб доставлені з різними тілесними ушкодженнями в лікарню Біляївки, двоє у важкому стані. Також в машині була родичка одного зі співробітників з 6-річною дитиною", – йдеться у повідомленні.

Як пишуть у соцмережах, попередньо, зіткнення сталося, коли "бус" пішов на обгін.

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Автор: Лариса Козова