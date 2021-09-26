Загинув водій і пасажир Mercedes-Benz.

Поблизу смт Козацьке Каховського району Херсонської області, на автодорозі Р-47 "Херсон-Нова Каховка-Генічеськ", минулої ночі зіткнулися три автомобілі, загинуло двоє людей.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Херсонської області.

За словами начальника відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитра Думанського, на місці ДТП поліцейські встановили, що 41-річний водій автомобіля марки Mercedes-Benz, рухаючись з Нової Каховки, перед поворотом на смт Козацьке, здійснюючи маневр обгону автомобіля марки "ВАЗ-2107", не дотримався безпечного інтервалу, внаслідок чого зачепив його зліва, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу руху, де здійснив зіткнення з вантажним автомобілем марки "МАН", який рухався в зустрічному напрямі по своїй смузі.

В результаті ДТП водій і пасажир Mercedes-Benz від отриманих травм померли на місці події. Наразі встановлюються всі обставини цієї аварії.

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Автор: Тамара Отовська