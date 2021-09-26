У Полтавській області загинули троє чоловіків, наймолодшому – 29 років, повідомили у поліції.

У суботу увечері, 25 вересня, у Миргородському районі Полтавської області легкове авто Lada Priora з людьми потрапило у річку Псел, загинули чоловіки у віці 57, 55 та 29 років.

Трагедія на Полтавщині трапилася недалеко від Гідроелектростанції Великосорочинської територіальної громади, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції на Полтавщині.

У відомстві додали, що машину вдалося витягнути з річки у неділю, 26 вересня, близько 12.00. До пошукових робіт залучали водолазів-рятувальників.

"…За попередніми даними, легковик, в якому перебували четверо чоловіків, з’їхав до річки з пригорка. Під час руху транспортного засобу один із пасажирів, 49-річний місцевий житель, встиг вистрибнути назовні, троє інших – залишилися в салоні…", – з’ясували правоохоронці.

За їхніми даними, загинули водій та двоє пасажирів. Жертви виявилися мешканцями села Великі Сорочинці, яке знаходиться у Миргородському районі.

Читайте такожНа Хмельниччині після ДТП машина стала "потопельником", є жертваПісля трагедії розпочато провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох людей.

За таке правопорушення загрожує до десяти років тюрми й позбавленням права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Раніше схожа трагедія трапилася у передмісті Харкова – у селищі Безлюдівка мікроавтобус, в якому знаходилися хлопець та дівчина, з'їхав у водойму. В результаті інциденту люди загинули.

У мережі з’явилася інформація, що до трагедії хлопець та дівчина були на задньому сидінні машини й кохалися.

Автор: Екатерина Присяжнюк