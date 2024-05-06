'Чарівна Сергієтта': чоловік тікав за кордон у спідниці та перуці (відео)

Українські прикордонники зловили "чарівну Сергієтту" під час спроби незаконного перетину кордону з Румунією.
Як повідомили у ДПСУ, чоловік перевдягнувся у жінку та намагався перетнути кордон з паспортом своєї сестри. Втім, прикордонники його "розкусили" відразу.
"Чарівна "Сергієтта" спланувала подорож за кордон. 44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією. "Фешн-лук", макіяж з перукою – саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття. У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням "туристки", навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України", - зазначили в ДПСУ.
Стосовно порушника складено протокол про адмінправопорушення, справу розгляне суд.
Ухилянти на кордоні: останні новини
Як писав УНІАН, два дні тому у Закарпатській області прикордонники виявили в річці Тиса тіла двох чоловіків, які намагалися переплисти на інший бік. На кількох ділянках течії по Тисі проходить кордон України з Румунією та Угорщиною.
Також ми розповідали, що на Волині викрили ухилянта, який став "опікуном", щоб виїхати за кордон. За використання підробних документів суд призначив йому 136 тисяч гривень штрафу.