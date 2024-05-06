'Чарівна Сергієтта': чоловік тікав за кордон у спідниці та перуці (відео)

Прикордонники викрили "виставу", але ухилянт продовжував наполягати, що він є "громадянкою України".

Українські прикордонники зловили "чарівну Сергієтту" під час спроби незаконного перетину кордону з Румунією.

Як повідомили у ДПСУ, чоловік перевдягнувся у жінку та намагався перетнути кордон з паспортом своєї сестри. Втім, прикордонники його "розкусили" відразу.

"Чарівна "Сергієтта" спланувала подорож за кордон. 44-річний мешканець Золотоноші, переодягнений у жінку, намагався перетнути кордон з Румунією. "Фешн-лук", макіяж з перукою – саме в такому вигляді, маючи з собою паспорт сестри, українець прибув на Закарпаття. У прикордонні наряд швидко викрив маневр з перевдяганням "туристки", навіть попри те, що чоловік до останнього стояв на своєму: він – громадянка України", - зазначили в ДПСУ.

Стосовно порушника складено протокол про адмінправопорушення, справу розгляне суд.

Ухилянти на кордоні: останні новини

Як писав УНІАН, два дні тому у Закарпатській області прикордонники виявили в річці Тиса тіла двох чоловіків, які намагалися переплисти на інший бік. На кількох ділянках течії по Тисі проходить кордон України з Румунією та Угорщиною.

Також ми розповідали, що на Волині викрили ухилянта, який став "опікуном", щоб виїхати за кордон. За використання підробних документів суд призначив йому 136 тисяч гривень штрафу.

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