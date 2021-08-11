Як зазначили у поліції, затриманий "досить дивно себе поводив".

В Маріїнському парку столиці правоохоронці затримали чоловіка і перевіряють його речі на наявність вибуховонебезпечних предметів.

Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар Печерського управління поліції в місті Києві Оксана Тищенко.

Вона зазначила, що чоловік "досить дивно себе поводив", чіплявся до перехожих. За її словами, виникла підозра, що він може мати якісь вибухонебезпечні предмети, тому місце події було огороджено поліцією, викликано експертів для перевірки на їх наявність.

Тищенко повідомила, що на місце події виїхала слідчо-оперативна група, тому більше подробиць буде після з'ясування всіх обставин.

Читайте такожВибух гранати у Кривому Розі: поліція відкрила два кримінальні провадженняЗа розповідями людей, які на той час були в парку, в чоловіка нібито була граната. Тишенко зазначила, що поки що про це немає ніякої інформації.

Як відомо, Маріїнський парк розташований поряд з будівлями Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.

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Автор: Надя Пришляк