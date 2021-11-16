У прес-службі регіонального главку Нацполіції подію поки не коментують.

На Одещині комбайнер вистрілив собі в обличчя і залишився живим.

Як повідомив один із Telegram-каналів, НП сталася 15 листопада біля міста Кілія.

Зазначається, що 42-річний чоловік через проблеми на роботі вирішив заподіяти собі смерть.

Перебуваючи в кабіні комбайна, він тричі вистрілив собі з рушниці в голову і буквально зніс собі частину обличчя, включаючи щелепу. При цьому чоловік залишився живим.

Читайте такожУ вбивстві поліцейського на Лугащині підозрюється його колега - його затрималиНаразі постраждалий перебуває в місцевій лікарні, і, ймовірно, залишиться інвалідом.

У прес-службі регіонального главку Нацполіції подію поки не коментують.

Як писав УНІАН, у Дніпрі знайшли мертвою зниклу безвісти 16-річну Валерію Статюху. Дівчина зникла 31 жовтня. Всю ніч волонтери та поліцейські прочісували величезні території. У результаті тіло виявили на вулиці Космічній, 8. Повідомляється, що, швидше за все, дівчина зістрибнула з висоти.

А у жовтні житель Дніпра 1952 року народження наклав на себе руки, застрелившись з рушниці. Перед цим він попередив про плани вчинити суїцид місцеву поліцію.

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Автор: Лариса Козова