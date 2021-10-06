Про плани накласти на себе руки він попередив поліцію.

Житель Дніпра 1952 року народження наклав на себе руки, застрелившись з рушниці. Перед цим він попередив про плани вчинити суїцид місцеву поліцію.

Як передає "Днепр Час" із посиланням на власні джерела, трагічний інцидент стався сьогодні рано вранці. Правоохоронці отримали виклик від чоловіка, який заявив їм, що втомився від життя і має намір накласти на себе руки. Щоб не забризкати кров'ю квартиру він вирішив зробити це на вулиці, біля високовольтних опор. Він також попросив забрати його тіло на вулиці Гладкова.

На місці патрульні виявили тіло чоловіка без ознак життя, поруч з ним знаходилися рушниця, чохол, дозвіл на зброю і телефон. Медики констатували наявність вогнепального поранення в області живота у загиблого. Незабаром прибула на місце інциденту дружина чоловіка розповіла, що у її чоловіка були суїцидальні нахили.

У поліції Дніпропетровської області інформацію про суїцид поки офіційно не коментували.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Дніпрі за загадкових обставин помер чоловік - він упав у калюжу, захлинувся і помер.

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Автор: Юрій Годован