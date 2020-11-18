Рятувальники зрізали частину металевої огорожі і передали медикам чоловіка, який був без свідомості. Його стан - тяжкий.

У Лиманському районі Одеської області чоловік пробив ногу гострим штирем огорожі і повис на ній, стікаючи кров'ю.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в Одеській області, сьогодні о 7:08 до служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на вул. Степовій, 20 у селі Фонтанка-2 медикам швидкої допомоги потрібна допомога зі зняття чоловіка з паркану.

Як з'ясувалося, на металевому паркані, біля розташованого за вказаною адресою будинку, «завис» чоловік. Імовірно, він перелазив через огорожу, по краю якої - гострі піки, і проткнув собі ногу однією з них.

Ймовірно, він не зміг вивільнити поранену ногу і втратив свідомість.

Як уточнив представник прес-служби, рятувальники за допомогою бензорізу зрізали паркан, зняли чоловіка, який був без свідомості, і передали лікарям швидкої медичної допомоги.

Медики привели потерпілого у свідомість і доставили в Одеську обласну клінічну лікарню. У чоловіка (місцевого жителя, 1970 року народження.) - рвана рана стегна. За попередніми даними, медики оцінюють його стан як важкий.

Чому чоловік опинився на огорожі, скільки часу на ній провисів тощо, встановлюють правоохоронці.

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Автор: Лариса Козова