45-річну Людмилу Гребень звинувачують у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей.

Вчительку львівської середньої школи №82 Людмилу Гребень звинуватили у загибелі школяра під час шкільної екскурсії на водоспад Кам'янка 2 червня.

Про це повідомляє Zaxid.net.

Обвинувальний акт щодо 45-річної вчительки направили до Сколівського районного суду. Її звинувачують у неналежному виконанні обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ст. 137 ч. 2 ККУ), санкція цієї статті передбачає від трьох до п'яти років ув'язнення.

Людмила Гребень працює вчителькою музики у львівській школі №82. Вона також була класною керівницею 6-В класу, де вчився загиблий учень – 12-річний Артем Прадєд-Янчак.

Загалом групу з 44 школярів супроводжували п'ятеро дорослих – троє вчителів і двоє батьків.

Читайте такожЗ 12 свічками на торті: мама загиблого на водоспаді школяра показала його останнє фото

Загибель школяра на водоспаді: деталі

2 червня в селі Кам'янка Львівської області загинув 12-річний хлопчик, який разом з класом приїхав на екскурсію до водоспаду.

Дитину намагалися врятувати вчителі, місцеві жителі та рятувальники, але марно.

У класної керівниці школяра після трагедії стався серцевий напад, вона потрапила до реанімації.

За фактом загибелі школяра поліція Львівської області відкрила кримінальне провадження.

Автор: Денис Прядко