Випадок стався у Сумах. До міста чоловік приїхав з Полтави на навчання. Разом зі своїм другом він запросив 15-річну дівчину на побачення, де між ними стався статевий акт.

Державне бюро розслідувань затримало правоохоронця, який у Сумах схилив неповнолітню дівчину до статевих стосунків.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі Бюро. Зазначається, що це трапилося 14 червня.

"За попередньою інформацією, 15-річна дівчина у мережі Інтернет познайомилася із чоловіком та вирішила з ним зустрітись. На побачення у середмісті Сум чоловік привів друга. Потім, вони утрьох вирішили прогулятися в одній з лісосмуг, де згодом й відбувся статевий контакт", - розповіли у ДБР.

Як встановили працівники Бюро, чоловіки є співробітниками правоохоронного органу з Полтави. Вони приїхали до Сум на навчання в один з вишів.

Так, у межах досудового розслідування зʼясовуються всі обставини інциденту з неповнолітньою.

Наразі одного фігуранта затримано та повідомлено про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою (ч. 1 ст. 155 Кримінального кодексу України). Також встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років.

Випадки сексуального насилля - злочин правоохоронців у Кагарлику

Як повідомляв УНІАН, за даними слідства, у ніч на 24 травня 2020 року у Кагарлику Київської області оперуповноважений поліції Сергій Сулима та начальник сектору поліцейського відділення Микола Кузів у службовому кабінеті із застосуванням насильства кілька разів зґвалтували жінку, яку викликали до відділення поліції як свідка.

26 травня суд взяв під варту обох поліцейських без права на внесення застави. Згодом їх звільнили з поліції.

24 травня 2023 року Обухівський районний суд визнав винними двох колишніх співробітників Кагарлицького відділення поліції, які протягом 2020 року систематично катували людей та зґвалтували жінку. Суд призначив екс-начальнику кримінальної поліції та оперуповноваженому покарання у вигляді 11 років позбавлення волі.

Слідство виявило ряд випадків катувань у цьому відділку. Зокрема, у січні 2020 року обвинувачувані, з метою отримання визнавальних показів за ймовірне вчинення крадіжок, наносили двом потерпілим тілесні ушкодження, вивозили їх у багажнику за околиці міста та катували електричним струмом. Після цього їх прикували кайданками до батареї в коридорі, де потерпілі перебували до наступного дня.

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