Чоловік вколов 17-річній дівчині три уколи з психотропною речовиною.

У Маріуполі заарештували жителя Дніпропетровської області, який схилив неповнолітню до вживання наркотиків та зґвалтував.

Про це повідомляє прес-служба Донецької обласної прокуратури.

Встановлено, що 26 вересня 40-річний чоловік, перебуваючи у відрядженні в Маріуполі, запросив до квартири 17-річну знайому, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння.

Зазначається, що підозрюваний запропонував дівчині вступити з ним у статеві відносини, а коли вона йому відмовила, схилив її до вживання психотропних речовин та особисто зробив 3 уколи.

Читайте такожПід Києвом чоловік жорстоко вбив пенсіонерку на її дачі, яку він ремонтував (фото)"Користуючись безпорадним станом неповнолітньої та неможливістю здійснювати супротив, зловмисник вступив з нею у статевий зв'язок без її згоди", - йдеться у повідомленні.

Зловмиснику, який підозрюється у зґвалтуванні неповнолітньої особи та схилянні до вживання психотропних речовин (ч. 3 ст. 152, ч. 2 ст. 315 КК України), обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 181 тис. грн.

Раніше повідомлялося, що в Одесі чоловіка звинувачують у зґвалтуванні жінки. Це відбувалося на очах у чоловіка з інвалідністю.

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Автор: Світлана Макринська