До Ради проривався невідомий / скріншот відео
До будівлі Верховної Ради сьогодні вранці намагався прорватися невідомий чоловік.
Необхідного пропуску при собі він не мав, пише "Страна". Видання також опублікувало відео інциденту.
В результаті його затримали правоохоронці для подальшого розгляду.
До Верховної Ради намагався прорватися чоловік без пропуску
Як відомо, сьогодні парламент зібрався на пленарне засідання.
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