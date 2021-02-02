У підсумку його затримали.

До будівлі Верховної Ради сьогодні вранці намагався прорватися невідомий чоловік.

Необхідного пропуску при собі він не мав, пише "Страна". Видання також опублікувало відео інциденту.

В результаті його затримали правоохоронці для подальшого розгляду.

Як відомо, сьогодні парламент зібрався на пленарне засідання.

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Автор: УНІАН