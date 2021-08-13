З квартири, в якій жив екс-прокурор, долинали крики, відбувалися скандали, з'ясували журналісти.

У четвер, 12 серпня, в Дніпрі поліцейським повідомили про те, що в одному з будинків на проспекті Богдана Хмельницького стався конфлікт. Прибулі копи з'ясували, що в будинку живе тиран – колишній прокурор, який тероризує сусідів та свою сім'ю.

Сусіди поскаржилися, що екс-прокурор вже понад два роки заважає їм жити спокійно – з квартири, в якій він проживає, лунають крики, там відбуваються скандали, плаче дитина, влаштовуються пиятики, йде неприємний запах, повідомили dp.reporter.ua джерела, близькі до правоохоронців.

За їхніми відомостями, у четвер у житлі стався черговий конфлікт. Поліцейські прийшли у квартиру і побачили побиту дружину у крові та дитину, 2018 року народження, у брудному підгузку.

"...громадянин перебував у стані алкогольного сп'яніння, зі слідами крові на руках. Його дружина, також у п'яному стані, була сильно побита – кров, синці та гематоми... у квартирі знаходилася дитина... Хлопчик був без взуття, в брудному підгузку, на якому були сліди крові", – з'ясували журналісти.

Читайте такожУ Києві звинувачений у насильстві хлопець вистрибнув з восьмого поверхуПравоохоронці також побачили сліди крові на кухні. У квартирі шафа та диван були в аварійному стані, речі валялися, а у холодильнику не було їжі.

У жінки медики знайшли струс мозку, множинні гематоми й черепно-мозкову травму.

Хлопчика вирішили передати медикам на обстеження.

Колишнього прокурора правоохоронці забрали у відділення.

Нагадаємо, в Україні передбачено покарання за домашнє насилля – це ст. 126-1 Кримінального кодексу.

За правопорушення загрожує таке покарання: громадські роботи, арешт до шести місяців, обмеження волі на термін до п'яти років чи позбавлення волі до двох років.

Автор: Екатерина Присяжнюк