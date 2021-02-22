На Чернігівщині поліція встановлює обставин падіння вантажівки з мосту в річку Десна.
Як повідомили у секторі комунікацій Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, сьогодні близько опівночі до правоохоронців надійшла інформація про те, що на 137 км дороги М-01 Київ – Чернігів – Нові Яриловичі в районі села Шестовиця вантажний автомобіль пробив огородження мосту та впав у річку Десна.
Згідно з інформацією, заявник розповів диспетчеру "102", що з кабіни вантажівки ніхто не вибрався.
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На місце події виїхали група реагування патрульної поліції, екіпаж Управління патрульної поліції, слідчо-оперативна група, керівництво Головного управління Нацполіції в Чернігівській області.
На місце події також направилися рятувальники та водолази. Оскільки вода в річці замерзла, а вантажне авто має велику вагу, ускладнюється процес витягування транспортного засобу.
Слідчі відкрили провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху.
Наразі встановлюється, хто перебував в автомобілі під час аварії.
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