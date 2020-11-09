Постраждало не менше десяти осіб.

У понеділок, 9 листопада, в Білозерському районі Херсонської області в селі Садове розбився рейсовий автобус.

Про це повідомляють у поліції Херсонської області.

Вранці в поліцію надійшло повідомлення, що в селі Садове перекинувся рейсовий автобус, є постраждалі. На місце ДТП виїхали керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група.

Як розповів начальник відділу слідчого управління обласного главку поліції Дмитро Думанський, на місці ДТП поліцейські попередньо встановили, що 51-річний водій маршрутного автобуса "Еталон", рухаючись з села Садове в напрямку села Антонівка, не вибрав безпечну швидкість руху, в результаті чого з'їхав у кювет і перекинувся.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули дві жінки у віці 42 і 54 років, близько 10 травмованих. Встановлюються всі обставини події.

Попередня правова кваліфікація - ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох осіб, передбачено позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

До цього одні ЗМІ повідомляли, що це був шкільний автобус, інші писали про рейсовий. За інформацією "Фактів", автобус віз дітей на навчання.

Водночас в групі Херсон вдень і вночі на Facebook пишуть, що ДТП сталася близько 7:00 поблизу села Садове. Місцеві жителі повідомляють, що автобус був рейсовим і прямував до Херсона.

"За попередніми даними, ДТП сталося через технічну несправність автомобіля (лопнула шина)... На жаль - 2 загиблих, 10 постраждалих", - написали в групі.

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Автор: Людмила Жерновська