У столиці ввечері в понеділок сталася ДТП за участі автомобіля таксі, є потерпілі.
Як повідомляє "Київ оперативний", аварія сталася на вулиці Виговського близько 20:10.
"Як вдалося з‘ясувати, водій таксі на Renault їхав у правому ряду і повертав праворуч. За ним їхав водій Daewoo, який в‘їхав у Renault, потім у попутній Opel, а вже після цього опинився на зустрічній смузі, де у лобову зіштовхнувся із ВАЗ", - йдеться у повідомленні.
В салоні Daewoo знаходилася родина з двома дітьми. Їх оглянули лікарі - попередньо діагностували несуттєві травми, згодом госпіталізували для подальшого огляду. Ще один постраждалий - літній водій ВАЗ, а також пасажирка цього авто, їх також оглянули лікарі.
"Водій Daewoo каже, що на мить відволікся і тут такє...", - пише очевидець.
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