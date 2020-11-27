ДТП сталася в четвер ввечері / скріншот
У Кіровоградській області внаслідок ДТП загинули двоє працівників дорожньої служби.
Про це йдеться в сюжеті "ТСН.Ранок".
Напередодні ввечері військовий МАЗ влетів у машину, яка клала асфальт. Дорожники ремонтували покриття на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький поблизу села Малинівка. Від удару вантажівка перекинулася.
Один дорожник загинув на місці, інший помер у швидкій. Ще двох з важкими травмами госпіталізували.
Причину зіткнення з'ясовують експерти.
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