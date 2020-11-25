Поліцейського, який спричинив аварію у Львові на дитмайданчику, звільнять
Аварію на дитячому майданчику у Львові спричинив поліцейський, його звільнять.
Читайте такожВ Одесі автокран врізався в маршрутку, постраждали пасажири (фото, відео)Про це повідомили в поліції Львівської області.
Зазначається, що перед цим в управлінні проведуть службове розслідування.
«За кермом Volkswagen перебував нетверезий 24-річний львів’янин, співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини» – говориться в повідомленні.
Як йдеться у сюжеті ТСН, аварію зафіксували камери відеоспостереження. За словами свідків, водій був нетверезий і ледь тримався на ногах.
ДТП на дитячому майданчику у Львові: що відомо
- Аварія сталася 24 листопада. Водій Volkswagen Touareg зніс дитячий майданчик, пошкодивши перед цим три автомобілі.
- Під час автопригоди один з очевидців події ледь встиг забрати дитину з майданчика.
- На порушника патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. Також склали три протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння), ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 261 (адміністративне затримання) КУпАП.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram