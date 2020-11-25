Аварію зафіксували камери відеоспостереження.

Аварію на дитячому майданчику у Львові спричинив поліцейський, його звільнять.

Читайте такожВ Одесі автокран врізався в маршрутку, постраждали пасажири (фото, відео)Про це повідомили в поліції Львівської області.

Зазначається, що перед цим в управлінні проведуть службове розслідування.

«За кермом Volkswagen перебував нетверезий 24-річний львів’янин, співробітник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини» – говориться в повідомленні.

Як йдеться у сюжеті ТСН, аварію зафіксували камери відеоспостереження. За словами свідків, водій був нетверезий і ледь тримався на ногах.

ДТП на дитячому майданчику у Львові: що відомо

Аварія сталася 24 листопада. Водій Volkswagen Touareg зніс дитячий майданчик, пошкодивши перед цим три автомобілі.

Під час автопригоди один з очевидців події ледь встиг забрати дитину з майданчика.

На порушника патрульні винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (керування транспортним засобом без необхідних документів) КУпАП. Також склали три протоколи: за ч. 1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані сп'яніння), ст. 124 (порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 261 (адміністративне затримання) КУпАП.

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Автор: Катерина Шварц