Також, за його словами, стан 10 постраждалих - тяжкий.

Інформація про шостого загиблого внаслідок автокатастрофи в Польщі поки не підтверджується.

Читайте такожУ МЗС назвали попередню причину смертельної аварії з понад 50 українцями у Польщі

Про це повідомив генеральний консул України в польському місті Люблін Василь Павлюк в ефірі одного із телеканалів.

«На цей час є така приємна новина, тому що нам попередньо сказали, що шостий помер в лікарні, але зараз поки не підтверджується ця інформація. Ми з’ясовуємо», - сказав він.

Також Павлюк повідомив, що 10 осіб перебувають в тяжкому стані. «Ми маємо десь 10 осіб, які в тяжкому дуже стані. Лікарі навіть не знають, як далі буде розвиватися ситуація», - додав він.

ДТП у Польщі: що відомо

Сьогодні, 6 березня, приблизно о 02:00 на території Польщі (місцевість Кашице, Підкарпатське воєводство) рейсовий автобус з українською реєстрацією, що прямував за маршрутом Познань-Херсон, потрапив у ДТП.

Повідомлялося про 6 загиблих громадян України, 35 осіб зазнали травм і були госпіталізовані до медичних закладів міст Перемишль, Ярослав, Жешув, Любачів та Рудна Мала. Загалом в автобусі було 57 українців.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець