В ДТП пошкоджено 5 автівок / скріншот
В Києві сталася масова ДТП з участю 5 автомобілів.
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Як повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас", попередньо, аварія трапилася через те, що у водія Audi стався напад епілепсії.
Водієві надають допомогу медики, на місці працює поліція.
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