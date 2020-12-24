В Києві зіштовхнулися 5 автівок через напад епілепсії у водія – соцмережі (відео)

Попередньо, аварія трапилася через те, що у водія Audi стався напад епілепсії.

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