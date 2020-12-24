В ДТП пошкоджено 5 автівок / скріншот

В Києві сталася масова ДТП з участю 5 автомобілів.

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Як повідомляє Telegram-канал "Киев Сейчас", попередньо, аварія трапилася через те, що у водія Audi стався напад епілепсії.

Водієві надають допомогу медики, на місці працює поліція.

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Автор: Андрій Василюк