Під'їзд та автомобіль сильно пошкоджені, ніхто з жителів не постраждав.

Сьогодні в Одесі п'яний водій на Mercedes врізався в під'їзд житлового будинку.

Читайте такожВ Одесі чоловіка збила машина, а потім переїхав автобусЯк повідомили в прес-службі Управління патрульної поліції в Одеській області, ДТП сталося близько 05:00 в Приморському районі міста.

"Водій автомобіля Mercedes, рухаючись вулицею Пироговською, не вибрав безпечну швидкість, не впорався з керуванням і врізався в будинок", - повідомили в управлінні.

В результаті аварії вибиті двері під'їзду багатоквартирного будинку. Машина отримала значні механічні пошкодження. Ніхто не постраждав.

Як встановлено, водій керував автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. На 34-річного водія складено адміністративні матеріали.

Що цьому передувало

Раніше в Харківській області п'яний співробітник автосервісу викрав Lexus клієнтки і потрапив в аварію.

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Автор: Лариса Козова