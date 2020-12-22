На Харківщині нетверезий співробітник автосервісу викрав автомобіль Lexus 21-річної клієнтки та потрапив в аварію.
Читайте такожКиянин "під кайфом" розсікав вулицями Києва на розбитій Audi (відео)Як інформує відділ комунікації Головного управління Національної поліції в Харківській області, повідомлення про незаконне заволодіння автомобілем Lexus RX 300 надійшло до Липецького відділення поліції 21 грудня.
Поліцейські з'ясували, що 21-річна дівчина залишила свій автомобіль Lexus RX 300 на станції технічного обслуговування у селі Циркуни для проведення ремонтних робіт.
«37-річний співробітник автосервісу, перебуваючи напідпитку, вирішив заволодіти транспортним засобом. Під час руху по кільцевій дорозі поблизу екопарку чоловік не впорався з керуванням та злетів з траси у лісосмугу», - йдеться у повідомленні.
Правопорушник з численними травмами був доставлений до лікарні у Харкові.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 5 років позбавлення волі.
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