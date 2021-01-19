Чоловік помер на місці аварії.

У Києві маршрутне таксі на пішохідному переході насмерть збило чоловіка, який намагався перейти проїжджу частину. У мережі показали відео аварії.

Запис опубліковано на сторінці "Київ оперативний" у Facebook.

Аварія сталася на вулиці Алматинській. Зазначається, що внаслідок наїзду чоловік помер на місці події.

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"Водій маршрутки запевняє, що померлий був у п’яному стані, але на відео цього не видно", - йдеться в публікації.

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Автор: Юрій Годован