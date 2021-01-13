У Ростовській області Російської Федерації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє українських громадян, ще двоє травмовані.
Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко сказав у коментарі УНІАН.
"За інформацією Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, внаслідок ДТП на території Красносулинського району Ростовської області РФ загинули двоє громадян України (чоловік і жінка), ще двоє українських громадянок отримали травми середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Красносулинської районної лікарні. Їм надається медична допомога", - зазначив Ніколенко.
Речник уточнив, що загалом у транспортному засобі, який прямував із Москви до тимчасово окупованого Донецька, перебували 18 осіб. 15 з них громадяни України.
Наразі триває встановлення обставин ДТП.
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"Українське консульство поінформувало рідних загиблих та постраждалих українців. З рештою громадян встановлено зв'язок. Прохань щодо надання консульської допомоги вони не висловлювали", - додав Ніколенко.
ДТП з українцями у Росії: що відомо
- За даними російських ЗМІ, у Ростовській області РФ перекинувся автобус з українцями з окупованого Донбасу.
- Автобус прямував з Москви до Донецька.
- За попередніми даними, водій 1973 року народження не впорався з керуванням і автобус перекинувся.
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