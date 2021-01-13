В автобусі, що потрапив у ДТП, перебували 15 українців.

У Ростовській області Російської Федерації внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє українських громадян, ще двоє травмовані.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко сказав у коментарі УНІАН.

"За інформацією Генерального консульства України в Ростові-на-Дону, внаслідок ДТП на території Красносулинського району Ростовської області РФ загинули двоє громадян України (чоловік і жінка), ще двоє українських громадянок отримали травми середнього ступеня тяжкості та були госпіталізовані до Красносулинської районної лікарні. Їм надається медична допомога", - зазначив Ніколенко.

Речник уточнив, що загалом у транспортному засобі, який прямував із Москви до тимчасово окупованого Донецька, перебували 18 осіб. 15 з них громадяни України.

Наразі триває встановлення обставин ДТП.

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"Українське консульство поінформувало рідних загиблих та постраждалих українців. З рештою громадян встановлено зв'язок. Прохань щодо надання консульської допомоги вони не висловлювали", - додав Ніколенко.

ДТП з українцями у Росії: що відомо

За даними російських ЗМІ, у Ростовській області РФ перекинувся автобус з українцями з окупованого Донбасу.

Автобус прямував з Москви до Донецька.

За попередніми даними, водій 1973 року народження не впорався з керуванням і автобус перекинувся.

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Автор: Віталій Саєнко