На Харківщині закидали камінням електричку / фото УНІАН, Зоя Юхимчук

У Харківській області невідомі закидали камінням електричку, внаслідок чого постраждала пасажирка поїзда.

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Про це повідомляють у соцмережі Facebook.

Інцидент трапився в електричці Харків - Слов’янськ на перегоні Мерефа-Борки.

Один із каменів розбив вікно електрички та зрикошетив жінці в голову, внаслідок чого вона отримала струс мозку.

У поліції наразі не коментували інцидент.

"Зараз лежить, нудота, крутиться голова. Першу допомогу надав самостійно. Ще шапка пом'якшила удар, а так би голову проломило", - йдеться в повідомленні.

фото facebook.com/groups/LozGovInUA

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Автор: Олександр Топчій