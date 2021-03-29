На Харківщині хулігани закидали камінням електричку, постраждала жінка

Один із каменів розбив вікно електрички та зрикошетив жінці в голову, внаслідок чого вона отримала струс мозку.

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