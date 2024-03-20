Під час обшуку у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.

На Чернігівщині в результаті спецоперації затримано агента ФСБ, який відслідковував розташування укріпрайонів та опорних блокпостів, що забезпечують оборону північних рубежів України. Про це повідомили в Управлінні СБУ в Чернігівській області.

Згідно з інформацією, для збору розвідданих підозрюваний об’їжджав на велосипеді місцевість та приховано фотографував локації Сил оборони. Також він намагався виявити орієнтовні локації зенітно-ракетних комплексів української ППО.

"Отримані відомості він мав передати окупантам через месенджер у вигляді медіафайлів з прив’язкою до місцевості. Співробітники СБУ спрацювали на випередження – завчасно затримали російського агента і запобігли передачі розвідінформації агресору", - йдеться в інформації СБУ.

Відео дня

Водночас в повідомленні прокуратури Чернігівської області зазначається, що "зібрані дані підозрюваний надсилав через месенджер Telegram разом із позначками на скріншотах "Google Maps".

Також агент передав представнику розвідувальних органів РФ відомості стосовно розташування блокпостів й районного ТЦК та СП.

За даними слідства, наприкінці 2023 року мешканець Новгород-Сіверського району - місцевий комунальник, маючи антиукраїнську позицію, вступив у змову з представником прикордонного управління ФСБ РФ по Брянській області та погодився на негласне співробітництво з ним. У поле зору окупантів чоловік потрапив через антиукраїнські дописи в прокремлівських Телеграм-каналах.

Під час обшуку у помешканні фігуранта вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку та інші речові докази злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення.

Затримання зрадників в Україні

Контррозвідка СБУ затримала на Харківщині агента воєнної розвідки Росії, який тривалий час переховувався від правосуддя. У перші дні повномасштабного вторгнення РФ зловмисник розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр. Найбільше його цікавили локації вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини: