Зрадником виявився родич "Багіри" - вона один із ватажків ворожого диверсійно-розвідувального загону "Ірбіс".

Продовжується повномасштабна війна в Україні, і Служба безпеки України затримала зрадника, який у перші дні повномасштабного вторгнення РФ коригував авіаудари по Харкову "в обхід" протиповітряної оборони.

Як зазначається у повідомленні на сайті СБУ, контррозвідка Служби затримала на Харківщині агента воєнної розвідки Росії, який тривалий час переховувався від правосуддя. "У перші дні повномасштабного вторгнення РФ зловмисник розвідував місця базування та переміщення українських військ, які вели бої за обласний центр. Найбільше його цікавили локації вогневих позицій комплексів протиповітряної оборони ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

Зауважується, що така інформація була особливо цінною для російських окупантів. Це дозволяло їхнім бомбардувальникам завдавати ударів по місту в обхід ППО. "Напередодні звільнення регіону фігурант "заліг на дно" - призупинив контакти з російською розвідкою та майже не виходив із власного будинку на околицях обласного центру. Втім співробітники СБУ системно йшли "по сліду" зловмисника і затримали його у помешканні, де він переховувався", - розповіли у відомстві.

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За даними слідства, ворожим агентом виявився місцевий житель, який був завербований російською воєнною розвідкою ще до початку повномасштабної агресії проти України. Його близька родичка - одна із командирів російського диверсійно-розвідувального загону "Ірбіс", яка використовує позивний "Багіра". Саме вона була "зв’язковою" фігуранта.

"Отриману від свого родича інформацію "Багіра" передавала кадровому співробітнику російської розвідки для планування бойових операцій на східному фронті", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту з Харківщини про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Як повідомляв УНІАН, днями у СБУ повідомили, що затримали родину зрадників, які на замовлення Федеральної служби безпеки Росії готували ракетні удари по Україні та хоронили останки ліквідованих російських окупантів під Києвом.

Завербовані батько та син також, зокрема, "зливали" геолокації базування Сил оборони, у тому числі військовослужбовців Сил спеціальних операцій Збройних сил України. Також зловмисники передавали до ФСБ координати промислових цехів, де вироблялися українські безпілотники.

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